هذه المرة في الدنمارك.. حرق وتدنيس للقرآن الكريم والعلم العراقي (فيديو)

ويلاحظ في الفيديو قيام مجموعة من المتطرفين الدنماركيين وهم يقومون باحراق القرآن الكريم وتدنيس العلم العراقي.يذكر ان السويدي المتطرف سلوان موميكا قام يوم امس بالتجاوز على القرآن الكريم والعلم العراقي امام السفارة العراقية في السويد.