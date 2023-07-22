السودان.. الجيش يوجه اتهاماً لقوات دعم السريع يخص الأطفال

واعتبر المتحدث باسم الجيش السوداني أن تجنيد "الدعم السريع" للأطفال انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني، بحسب قوله.وذكر الجيش السوداني أن قوات "الدعم السريع" استخدمت مجرمين وهاربين من السجون كمقاتلين في صفوفها خلال المعارك، لتنفيذ عمليات إجرامية مصاحبة.وحول الموقف العملياتي، أكد المتحدث أن قوات الجيش السوداني مستمرة في توجيه ضرباتها لقوات "الدعم السريع" حتى القضاء على كل البؤر التي يتمركز بها عناصرها في كافة أنحاء السودان.وأكد المتحدث العسكري أن الموقف العملياتي مستقر في جميع أنحاء البلاد، وأن قوات الجيش مستمرة في عملياتها وفق ما هو مخطط لها للقضاء على الميليشيات المتمردة، على حد تعبيره.