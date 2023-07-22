Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البنتاغون تحسم الجدل: لن نعزز قواتنا في أوروبا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

البلدان العربية الأكثر تضرراً من توقف اتفاقية "تصدير الحبوب".. ماذا عن العراق؟

دوليات

2023-07-22 | 05:41
البلدان العربية الأكثر تضرراً من توقف اتفاقية &quot;تصدير الحبوب&quot;.. ماذا عن العراق؟
1,683 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

أضاف انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ضغطا هائلا على أسواق الغذاء، المتأثرة أصلا جراء التغيرات المناخية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا.

وكانت روسيا قد أعلنت في السابع عشر من يوليو الجاري، أن اتفاقية الحبوب التي تعتبر بمثابة بوصلة للأمن الغذائي العالمي، سيتوقف العمل بها، بعد أن سحبت ضمانات سلامة الملاحة مؤذنة بإغلاق الممر الإنساني عبر البحر الأسود.

ورغم أن وقف الاتفاقية يؤثر على الأسواق العالمية بشكل عام، فإن الدول تتفاوت في ذلك؛ تبعا لوضع قطاع الزراعة بها، واعتمادها على الاستيراد، وتبعا لوضعها الاقتصادي العام، من حيث توفر السيولة النقدية اللازمة لاحتواء اضطرابات الأسواق.

تداعيات متفاوتة

وتُظهر إحصائيات أممية أن الأسواق في منطقة الشرق الأوسط تعتمد إلى حد بعيد على استيراد الحبوب، وخاصة من روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي يجعل أمنها الغذائي على المحك بعد توقف اتفاقية البحر الأسود.

وتشير بعض التقديرات إلى أن أوكرانيا وروسيا أنتجتا معا، في الفترة من 2016 حتى 2021، أكثر من نصف إمدادات العالم من بذور عباد الشمس، فضلا عن إنتاج وافر من الشعير والقمح، ومدخلات الزراعة مثل الأسمدة والبذور.

وتعتمد الدول العربية بشكل كبير على استيراد الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي يضعها أمام تحد يتطلب تحركا فوريا لاحتواء أي آثار قد تترتب على حصول اضطرابات في الإمدادات.

وأدرجت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة دولا عربية في قائمة الدول الأكثر اعتمادا على الإمدادات عبر البحر الأسود، كما أدرجت أخرى ضمن الدول الأكثر تأثرا بفعل هشاشة وضعها الاقتصادي والسياسي.

وأوضح تقرير أممي يغطي الفترة بين 2016 و2020 أن مصر والسعودية والمغرب والإمارات والجزائر وتونس والسودان والأردن واليمن وليبيا وفلسطين والكويت وقطر وعمان، ضمن أكثر دول المنطقة استيرادا للحبوب من روسيا وأوكرانيا.

ومن بين الدول المذكورة تصدرت مصر باستيراد ما قيمته 23 مليار دولار، وبعدها حلت السعودية بـ17 مليار دولار، ثم المغرب بـ 8.7 مليار دولار، والإمارات بـ6.1 مليار دولار.

ولم يذكر التقرير، تأثير توقف صفقة الحبوب الروسية على العراق بأي صورة.

وبنفس الوقت، أكد وزير التجارة أثير الغريري، اليوم السبت، أن مخازن وزارة التجارة استوعبت كميات من الحنطة هي الاكبر بتاريخ العراق، فيما توقع ان يشهد العام المقبل طفرة نوعية في انتاج الحنطة في ظل الخطط الحكومية.

ومن الواضح أن هذه الدول تختلف إلى حد بعيد من حيث قدرة أسواقها على استيعاب الآثار المترتبة على توقف الإمدادات من روسيا وأوكرانيا تبعا لحجم الواردات، وتبعا لإمكانياتها التمويلية.

حلول مستدامة

أما قائمة الدول الأكثر تضررا فشملت عربيا كلا من لبنان واليمن؛ حيث تعمق حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع السياسية من حدة الأزمات الاقتصادية وتصعب البحث عن حلول لها.

واعتبر معهد الشرق الأوسط للدراسات في تقرير نشره في يونيو 2022، أن الأخطار الناجمة عن أزمة الغذاء على دول المنطقة ارتباطا بالحرب الأوكرانية، قد ترقى في بعض الحالات إلى "تهديدات وجودية".

ويذهب خبراء إلى أن هذه الأخطار الماثلة "تحتم على دول المنطقة البحث عن حلول مستدامة لها، وعدم الاكتفاء بالحلول الترقيعية المؤقتة، التي لا تنهي المشكلة من جذورها".

ومن الحلول التي يراها الخبراء "التركيز على الإنتاج المحلي ودعمه وحمايته بكل السبل وتنويع الواردات، والتحرك على أساس أن البحر الأسود سيظل مغلقا لفترة طويلة"، وهذا بالضبط ما فعلته الدول الأوروبية.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-22
Play
من ٢٢ الى ٢٨ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-22
Biotic
Play
Biotic
فرط نشاط الغدة الدرقية - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-21
Play
فرط نشاط الغدة الدرقية - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-21
علناً
Play
علناً
تداعيات حرق القرآن الكريم - الحلقة ١٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-20
Play
تداعيات حرق القرآن الكريم - الحلقة ١٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-20
Play
نشرة ٢٠ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-20
Morning Live
Play
Morning Live
كيفيه التغلب على الجوع في فتره الدايت - الحلقة ٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-20
Play
كيفيه التغلب على الجوع في فتره الدايت - الحلقة ٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية...قضاء ال بدير - الحلقة ٦٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-20
Play
الديوانية...قضاء ال بدير - الحلقة ٦٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-20
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
التحضيرات لإحياء مراسم عاشوراء - حلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2023-07-19
Play
التحضيرات لإحياء مراسم عاشوراء - حلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2023-07-19
بعد التحري
Play
بعد التحري
استثمار الغاز في العراق.. حرق مسرطن واستيراد معرقل - الحلقة ١٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-19
Play
استثمار الغاز في العراق.. حرق مسرطن واستيراد معرقل - الحلقة ١٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-19
بالمختزل
Play
بالمختزل
نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون - الحلقة ١٣ | الموسم 2
16:00 | 2023-07-18
Play
نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون - الحلقة ١٣ | الموسم 2
16:00 | 2023-07-18
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الصيدلي - الحلقة ١٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-17
Play
الفنان احمد الصيدلي - الحلقة ١٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-17
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-22
Play
من ٢٢ الى ٢٨ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-22
Biotic
Play
Biotic
فرط نشاط الغدة الدرقية - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-21
Play
فرط نشاط الغدة الدرقية - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-21
علناً
Play
علناً
تداعيات حرق القرآن الكريم - الحلقة ١٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-20
Play
تداعيات حرق القرآن الكريم - الحلقة ١٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-20
Play
نشرة ٢٠ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-20
Morning Live
Play
Morning Live
كيفيه التغلب على الجوع في فتره الدايت - الحلقة ٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-20
Play
كيفيه التغلب على الجوع في فتره الدايت - الحلقة ٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية...قضاء ال بدير - الحلقة ٦٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-20
Play
الديوانية...قضاء ال بدير - الحلقة ٦٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-20
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
التحضيرات لإحياء مراسم عاشوراء - حلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2023-07-19
Play
التحضيرات لإحياء مراسم عاشوراء - حلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2023-07-19
بعد التحري
Play
بعد التحري
استثمار الغاز في العراق.. حرق مسرطن واستيراد معرقل - الحلقة ١٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-19
Play
استثمار الغاز في العراق.. حرق مسرطن واستيراد معرقل - الحلقة ١٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-19
بالمختزل
Play
بالمختزل
نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون - الحلقة ١٣ | الموسم 2
16:00 | 2023-07-18
Play
نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون - الحلقة ١٣ | الموسم 2
16:00 | 2023-07-18
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الصيدلي - الحلقة ١٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-17
Play
الفنان احمد الصيدلي - الحلقة ١٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-17
احتمال وارد
احتمال وارد
استبعد
استبعد
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.