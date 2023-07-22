حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا.. هل تتضمن قنابل عنقودية؟

وبحسب اثنين من المسؤولين الأمريكيين، الذين تحدثوا اليوم السبت، مشترطين عدم الكشف عن هويتهم، إن "القنابل العنقودية غير مدرجة في حزمة المساعدات".وأرسلت الولايات المتحدة ذخائر تقليدية محسنة ثنائية الغرض، وهي قنابل عنقودية تُطلق من مدفع هاوتزر عيار 155 ملليمتر إلى أوكرانيا لأول مرة في وقت مبكر من يوليو/ تموز.وقال المسؤولون إن الحزمة تتضمن عددا من ناقلات الجند المدرعة من طراز سترايكر، وعتادا للتخلص من الألغام وذخائر لأنظمة صواريخ (ناسامس) وهي صواريخ سطح-جو، وذخائر لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) وأسلحة مضادة للدبابات، منها (تو) و(جافلين) وذخيرة لأنظمة باترويوت وستنجر المضادة للطائرات.ولم يتم الانتهاء من الحزمة بعد وقد تتغير بنودها.وحزمة المساعدة الأمنية هذه هي الثالثة والأربعون التي وافقت عليها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، ليزيد إجمالي هذه المساعدات عن 41 مليار دولار.