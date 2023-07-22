مقتل واصابة 4 صحفيين روس بقصف اوكراني قرب زابوريجيا

اكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن مراسلا عسكريا لوكالة الأنباء الروسية، قُتل وأصيب 3 صحفيين روس بجروح، جراء قصف قرب خط المواجهة في منطقة زابوريجيا، جنوب شرقي أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "أوكرانيا شنت هجوما بالمدفعية على الصحفيين، باستخدام ذخائر عنقودية"، لافتة إلى أنه "لم يتسن لها التحقق".



وكانت أوكرانيا قد تسلمت الذخائر العنقودية من الولايات المتحدة في وقت سابق من يوليو الجاري، بعد أن قدمت "ضمانات مكتوبة" لواشنطن، من بينها تعهد بعدم استخدامها بطريقة تعرض المدنيين للخطر.