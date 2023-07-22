26 قتيلا وعشرات المحاصرين جراء انهيار ارضي في الهند

وقال مسؤول بإدارة الإغاثة من الكوارث، إنّ "الانهيار الأرضي حدث مساء يوم الخميس في قرية إيرشالوادي الجبلية النائية، التي تبعد حوالي 60 كيلومترا من مومباي، ما تسبب في تسوية الكثير من المنازل بالأرض.وتشير التقديرات إلى أن القرية يقطنها 225 شخصا على الأقل وتمكن أكثر من 80 شخصا منهم من النجاة بأنفسهم.وقال "إس.بي. سينغ" المسؤول بالهيئة الوطنية الهندية لمواجهة الكوارث: "نستخدم معداتنا التقنية وأساليب الإنقاذ".وأضاف سينغ "لا يسعنا حتى الآن تحديد عدد الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين"، مشيرا إلى أنه تم انتشال 4 جثث أخرى من تحت الطين".وأظهرت الصور التي عرضتها قنوات الأخبار فرق الإنقاذ وهم يرتدون معاطف مطر برتقالية ويحملون أدوات الحفر بينما يصعدون الجبل المؤدي إلى موقع الانهيار الأرضي.ولفت سينغ إلى أن "عمليات الإنقاذ تتعطل بسبب هطول الأمطار المتواصل وضعف الرؤية والتضاريس الجبلية".وذكر أن حوالي 16 أو 17 منزلا تضرر من الانهيار الأرضي ونقلت الكثير من الأسر إلى أماكن أخرى.