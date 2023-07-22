هنغاريا تحذر أوروبا من عواقب التخلي عن الطاقة الروسية

وقال أوربان في تصريح لقناة إم 1 التلفزيونية، إنه "من ناحية يمكن فصل أوروبا عن الطاقة الروسية لكنه لن يكون لذلك أي تأثير على روسيا، لأنه لا يمكن عزل روسيا عن بقية العالم، حيث ستجد المواد الخام الروسية مشتريا آخر، وستكون أوروبا هي الضحية".وأشار أوروبان إلى أنه "قبل نزاع أوكرانيا، دفع الاتحاد الأوروبي 300 مليار يورو سنويا للنفط والغاز، بينما أنفق عام 2022 أكثر من 653 مليار يورو".وفي وقت سابق، صرح أوربان بأن أوروبا تخسر برفضها مصادر الطاقة الروسية لصالح الأمريكية، حيث إنها مجبرة على دفع مبالغ زائدة عنها بمقدار 5-10 مرات.من جهته قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو في وقت سابق إن الولايات المتحدة هي المستفيد من الركود في أوروبا.