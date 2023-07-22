هزة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب شرق تركيا

سجلت، اليوم السبت، هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر في محافظة ملاطية شرقي تركيا.



وأفادت هيئة إدارة الكوارث التركية "آفاد" عبر "تويتر" بأن الهزة وقع في منطقة دوغان شهير على عمق 7.05 كلم.



ولم تذكر الوكالة ما إذا كان هنالك إصابات بين المدنيين، نتيجة الهزة.