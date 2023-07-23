يتضمن وقف الهجمات "المميتة" بالعراق.. اتفاق "غامض" بين إيران وأمريكا يهدد روسيا

وعلى الرغم من عضوية إيران الرسمية في منظمة شنغهاي للتعاون، ودعمها الكامل للحكومة الروسية خلال تمرد مجموعة فاغنر ودعمها المستمر خلال حرب أوكرانيا، فضلت وزارة الخارجية الروسية تأييد مزاعم الإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الثلاث التي تدعي طهران أنها إيرانية بالقرب من مضيق هرمز.وفي خطوة دبلوماسية روتينية، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الروسي للاحتجاج على تحدي ملكيتها للجزر. وطلبت من روسيا “تصحيح موقفها” بشأن هذه القضية.والتقى سفير إيران في روسيا مع المبعوث الرئاسي الروسي للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية في موسكو، وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس أن المناقشة كانت مجرد جزء صغير من “مشاكل الشرق الأوسط” الأوسع.وظلت روسيا حازمة في موقفها واستخدمت أيضًا مصطلح "الخليج" بدلاً من المصطلح الإيراني "الخليج الفارسي" في رواياتها الدبلوماسية.وبدلاً من إظهار القوة، كشف سلوك روسيا عن ضعف في علاقتها مع الغرب وإيران والدول العربية.وحتى الآن، فشلت روسيا في تحقيق أهدافها في أوكرانيا ولم تتمكن من وقف توسع الناتو. بالإضافة إلى دعم عضوية السويد في الناتو، أعلنت تركيا أيضًا دعمها لعضوية أوكرانيا. لا تزال أوكرانيا تتلقى دعمًا شاملاً من الغرب مع عدم وجود احتمالات فورية لتقديم تنازلات لموسكو من أجل السلام.وبينما تواصل إيران دعم روسيا من خلال الوسائل العسكرية والسياسية والدبلوماسية، تخشى موسكو أن تستخدم طهران هذا الدعم كورقة مساومة في المفاوضات لإحياء محادثاتها النووية، المعروفة رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، مع الولايات المتحدة وأوروبا.ويبدو أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا "غير رسمي وغير مكتوب" بين الولايات المتحدة وإيران، والذي بدأ تنفيذه بالفعل، قد أثار مخاوف روسيا. لقد تعهدت إيران ليس فقط “بتوسيع تعاونها مع المفتشين النوويين الدوليين” ولكن أيضًا "بالامتناع عن بيع صواريخ باليستية لروسيا" و "وقف الهجمات المميتة على المتعاقدين الأمريكيين في سوريا والعراق".وباعتبارها الشريك الأمني الأساسي لإيران وطرفًا في خطة العمل الشاملة المشتركة، فسرت روسيا البنود الأخيرة بالكامل بشك.رد فعل المسؤولين الإيرانيين على روسيا أكبر بكثير من رد الفعل على موقف الحكومة الصينية المماثل تجاه الجزر الإيرانية، في إشارة إلى أن طهران تنظر إلى روسيا على أنها هشة وضعيفة، ولا تشعر أنها قادرة على استخدام التوترات الإيرانية العربية كرافعة ضد إيران لأنها تفتقر إلى القوة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية الكافية.أما بالنسبة للموقف الروسي الأخير، فإن دعم إيران لروسيا مشروط، بحسب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.وأعلن القائد البارز في الحرس الثوري الإسلامي، محسن رضائي، أن علاقات إيران مع روسيا لم تنبع من ضعف، وأن على روسيا تصحيح موقفها.علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، وجدها "ساذجة".وكان من المفاجئ أن نجد سياسيين محافظين رفيعي المستوى مثل محمد جواد لاريجاني ومحمد باقر قاليباف ألقوا باللوم على روسيا في “اللعب في اللعبة الأمريكية" بشكل انتهازي و "مساعدة الغرب في زعزعة استقرار الخليج".لذلك، ربما تكون التكاليف السياسية والدبلوماسية الباهظة لدعم روسيا في الصراع الأوكراني قد دفعت إيران إلى إعادة النظر في سياستها الخاصة بأوكرانيا.وعلمت من مصدر مطلع في طهران أن إيران تريد مراجعة موقفها في أوكرانيا. بناء على ردود فعل كبار المسؤولين الإيرانيين، يتضح أن روسيا فقدت قوتها وقوتها لدورها الكبير في المعادلات الاقتصادية والأمنية الدولية والثنائية.وبينما فشل اعتماد روسيا المفرط على التهديدات والأعمال العسكرية في تحقيق النتائج المرجوة، استمر توسع الناتو، حيث أصبحت المزيد من الجمهوريات في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى أكثر انفتاحًا على نفوذ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وامتثلت للضغوط الغربية على روسيا.ونتيجة لذلك، فإن الدعم غير المحدود للغزو الروسي لأوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المصالح الحيوية لإيران، فضلاً عن زيادة احتمال “المؤامرات” الغربية القانونية والسياسية والأمنية والعسكرية غير المتوقعة ضد طهران.ومن المثير للاهتمام، أن المرشد الأعلى لإيران قال في خطابه الأخير إن شعب أوكرانيا "فقير" و "عاجز"، مما يدل على أنه لا يعتبر أداء روسيا ونتائج الحرب في أوكرانيا إيجابية.وأصدرت السفارة الإيرانية في بروكسل بيانا على الفور نفت فيه “المزاعم التي لا أساس لها والتي وجهت ضد إيران في بيان قمة أصدره رؤساء دول الناتو” بشأن "تورط إيران في الوضع الأوكراني".وأكد البيان مجدداً أن إيران “بصفتها جهة فاعلة إقليمية مسؤولة ومؤثرة، تؤكد باستمرار على أهمية الالتزام الكامل بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ذي الصلة”، والذي “يتضمن احترام سيادة واستقلال وسلامة أراضي جميع الدول".وعلاوة على ذلك، أدى وقف التصعيد الإيراني وتطبيع العلاقات مع دول الخليج، والذي تم بوساطة الصين، إلى فشل دبلوماسي لروسيا. قبل المبادرة الدبلوماسية الصينية، سعت روسيا إلى وضع نفسها كقوة دبلوماسية عظيمة في إدارة التوترات في الشرق الأوسط من خلال اقتراح “مفهوم الأمن الجماعي في الخليج".وقال شهريار حيدري، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن روسيا غير راضية عن تطبيع إيران للعلاقات الدبلوماسية مع دول المنطقة العربية.وأوضح حيدري أنه “في ظل تراجع دور الغرب في المنطقة، تسعى روسيا، التي تخوض حربًا مع أوكرانيا، إلى تضخيم مشاركتها. فالقوة البحرية الإيرانية تثير القلق بين الدول عبر الإقليمية، على الرغم من أن قوتنا وسلطتنا ستمتد فوق المياه الإقليمية، وبالتالي تسعى روسيا إلى تعزيز دورها في المنطقة من خلال تقويض روابطنا الإقليمية".ولم تعد روسيا تلعب دورًا مهمًا في محادثات إيران النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وتهيمن الصين على عملية خفض التصعيد بين إيران والدول العربية.ومع ذلك، بناءً على البيان المشترك لدول مجلس التعاون وروسيا، ترى الدول العربية أن موسكو مصدر مهم لكبح سلوك إيران الإقليمي. كما أن الثقل الدبلوماسي والسياسي لروسيا قد يردع طهران عن الشروع في تصعيد جديد في المنطقة. وقبل مناقشة الجزر، ركز البيان على الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، فضلا عن التهديدات لخطوط الشحن والتجارة الدولية والمنشآت النفطية.ومن هذا المنطلق، يمكن لتجارب طهران مع حرب أوكرانيا وتصدير الأسلحة الروسية إلى إيران أن تخل بالتوازن في المنطقة.علاوة على ذلك، إذا وصلت المفاوضات النووية إلى طريق مسدود، فقد تندلع التوترات والصراعات الإقليمية مرة أخرى، مما يجعل روسيا شريكًا مفيدًا للعرب في السيطرة على قرارات إيران وسلوكياتها الأمنية الإقليمية.هذا هو السيناريو الذي يسمح لموسكو بخلق مساحة للمناورات السياسية والدبلوماسية الانتهازية. ليس من قبيل المصادفة أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قال بعد ذلك إنه من غير الواقعي توقع إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.وفي إدارة العلاقات مع إيران، الشخصيات في الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين – ومن بينهم سكرتير مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، نيكولاي باتروشيف؛ مساعدا الرئاسة إيغور ليفيتين ويوري أوشاكوف: ووزير الدفاع سيرجي شويغو – يلعبان دورًا رئيسيًا.لا تشمل الكوكبة لافروف، الذي فقد الكثير من مصداقيته بسبب إنكاره للحرب الوشيكة مع أوكرانيا. وبالتالي، لا يستطيع لافروف أن يقرر بنفسه ما إذا كان سيثير غضب إيران أو إثارة مشاعر معادية لروسيا هناك.ومع ذلك، فإن وزارة الخارجية الروسية هي التي تدير المصالح الروسية في خطة العمل الشاملة المشتركة دبلوماسياً. يبدو أن لافروف قد حصل على موافقة كبار صناع القرار الروس للضغط على القادة الإيرانيين من خلال مبادرات دبلوماسية مع الدول العربية، بدلاً من الانخراط سراً مع المسؤولين الإيرانيين.وعلى الرغم من ترحيب موسكو بالتطبيع بين إيران وبعض الدول العربية، إلا أن الخلافات الإقليمية تخدم مصالحها الأمنية والاقتصادية على أفضل وجه.وترى طهران أنه إذا كانت روسيا تقبل حقًا التطبيع العربي الإيراني، ولم تكن حريصة على استغلال الشرخ القائم في العلاقات الإيرانية الإماراتية لمصالحها الاقتصادية أو السياسية أحادية الجانب، لكان من الممكن أن تمنع البيان متعدد الأطراف من إثارة قضية الجزر، وكان بإمكانها أن تنصح الإمارات بمتابعة القضية بشكل ثنائي مع طهران. وبدلاً من ذلك، فضلت روسيا استخدامه كوسيلة ضغط في علاقاتها مع إيران.