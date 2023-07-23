كمارك الكويت تمزق كرة قدم تحمل توقيع مارادونا الشخصي!

رجال الجمارك «يشقون» كرة عليها توقيع أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا بعدما كلفت مواطن 700 يورو لاحضارها إلى الكويت. pic.twitter.com/dIqSPFoORP
— المجلس (@Almajlliss) July 21, 2023
رجال الجمارك «يشقون» كرة عليها توقيع أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا بعدما كلفت مواطن 700 يورو لاحضارها إلى الكويت. pic.twitter.com/dIqSPFoORP
جمارك المطار :
• شق وفتح كرة قدم عليها توقيع اللاعب دييغو مارادونا للاشتباه فيها .#كرة_القدم#الجمارك#مارادونا pic.twitter.com/bb9nQoWWVc
— تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) July 21, 2023
جمارك المطار :
• شق وفتح كرة قدم عليها توقيع اللاعب دييغو مارادونا للاشتباه فيها .#كرة_القدم#الجمارك#مارادونا pic.twitter.com/bb9nQoWWVc
الفقرة الرابعة من المادة 122 لقانون #الجمارك الموحد 10لسنة 2003
على التالي :-
(لا يتحمل موظفو الإدارة مسؤولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب )
من هذا المنطلق فإن رجل الجمارك في حالة الشك واتخاذ التدابير من اجهزة وغيرها لا زال الشك يراوده يقوم بعمل…
— 🇰🇼مشعل الجريد🇰🇼 (@meshaljuraed) July 21, 2023
الفقرة الرابعة من المادة 122 لقانون #الجمارك الموحد 10لسنة 2003
على التالي :-
(لا يتحمل موظفو الإدارة مسؤولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب )
من هذا المنطلق فإن رجل الجمارك في حالة الشك واتخاذ التدابير من اجهزة وغيرها لا زال الشك يراوده يقوم بعمل…