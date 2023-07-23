مقتل 4 أشخاص بهجوم "إرهابي" في إيران

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، "قتل 4 من عناصر شرطة الطرق وأصيب شخص آخر بجروح نتيجة اعتداء إرهابي على دورية لشرطة الطرق بمحور خاش - تفتان.وكانت العلاقات العامة لمقر القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، القبض على خلية إرهابية مكونة من 4 أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد.وتصاعدت في الآونة الأخيرة المواجهات بين القوات الأمنية الإيرانية ومسلحين جنوب شرقي البلاد.وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.