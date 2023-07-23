أفغانستان.. عشرات القتلى والمفقودين جراء الفيضانات

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الاحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جراء أمطار غزيرة إلى 31 قتيلا بينهم 28 وسط البلاد، فيما لا يزال 40 شخصا في عداد المفقودين.





وأشار إلى "فقدان 40 شخصا وأضرار جسيمة لحقت بالممتلكات والأراضي الزراعية وسط البلاد".

وقال المتحدث باسم السلطة الوطنية لإدارة الكوارث شفيع الله رحيمي إن "إجمالي عدد القتلى بلغ 31 شخصا في جميع أنحاء البلاد جراء الفيضانات المستمرة منذ يوم الجمعة".وأشار إلى "فقدان 40 شخصا وأضرار جسيمة لحقت بالممتلكات والأراضي الزراعية وسط البلاد".