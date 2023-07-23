لأسباب امنية.. وزير الدفاع الألماني يلغي زيارته للعراق

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع ان "مخاوف أمنية بعد إضرام النار في السفارة السويدية ببغداد الأسبوع الماضي، احتجاجا على حرق القرآن الكريم"، لافتا إلى أن "إلغاء زيارة بيستوريوس، التي كان من المفترض أن تستمر لعدة أيام، جاء أيضا ردا على احتجاجات عنيفة ضد منظمة دنماركية غير حكومية في العراق".وأفاد بأن "الإلغاء يعود أيضا لاحتمال حدوث مزيد من الاحتجاجات في الأيام المقبلة، حيث دفع قوات الأمن الألمانية للتوصية بإلغاء الزيارة"، مردفا أنها "ستؤجل لوقت لاحق، قد يكون خلال الربع الأخير من العام".وتظاهر آلاف من العراقيين في بغداد يوم السبت احتجاجا على حرق وتدنيس القرآن الكريم خلال احتجاجات معادية للإسلام في السويد والدنمارك.وأحرقت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، مقطع فيديو وثق عملية تدنيس القرآن والعلم العراقي وحرقهما أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن.وسبق أن قام المواطن العراقي المقيم في السويد، سلوان موميكا، بتمزيق نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام سفارة بغداد في ستوكهولم، في واقعة هي الثانية لنفس الشخص، بعد أن رخصت له السلطات السويدية باستهداف مقدسات المسلمين.