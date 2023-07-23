بسبب ملصق لممثلة من دون حجاب.. حظر مهرجان سينمائي في إيران

وقال الاعلام ان "قرار الوزير الإيراني جاء بعدما تضمن ملصق دورة المهرجان، التي كان يفترض أن تقام في ايلول، صورة للممثلة الإيرانية، سوزان تسليمي، من فيلم "موت یزدكرد" الذي عرض عام 1982، في حين بات القانون في الجمهورية الإٍسلامية يلزم الإيرانيات والأجنبيات بوضع الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة منذ 1983، أي بعد أربع سنوات من انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979".وتجدر الإشارة إلى أن "نقابة مخرجي الأفلام القصيرة الإيرانيين (إيسفا) أطلقت هذا المهرجان في 2008، حيث عادة ما يقام في طهران".