بالأرقام.. حصيلة مثيرة تخص إطلاق النار في الولايات المتحدة

وقالت الشرطة إن "إطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح السبت في حي نورث لونديل بالمدينة أدى إلى مقتل رجل وإصابة أربعة آخرين".وقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأتان، مساء السبت في حي ساوث سايد بشيكاغو عندما دوى إطلاق نار من زقاق على مجموعة من الناس.وتم العثور على رجل مصاب بطلق ناري داخل سيارة مقلوبة حوالي الساعة 1:25 صباح يوم الأحد، وقالت الشرطة إنه أُعلن عن وفاته في وقت لاحق في المستشفى.وأعلن عن وفاة صبي يبلغ من العمر 16 عاما في المستشفى بعد إطلاق النار عليه ليلة الجمعة، أيضا في ساوث سايد بالمدينة.منذ يوم الجمعة، تعاملت شرطة شيكاغو مع تسعة مواقع إطلاق نار منفصلة على الأقل، جرى إطلاق نار على أربعين شخصا، كانت إصابات أربعة منهم قاتلة، في جميع أنحاء شيكاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع في 14 يوليو.