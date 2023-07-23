السودان.. قتلى بتحطم طائرة نقل مدنية

قتل تسعة أشخاص، اليوم الأحد، جراء تحطم طائرة نقل مدنية في السودان.

وقال الجيش السوداني، "قتل 9 أشخاص من جراء تحطم طائرة نقل مدنية من طراز أنتنوف نتيجة لعطل فني"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويشهد السودان منذ أشهر عدة، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى.