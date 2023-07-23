تحذير روسي جديد: وضع العالم أبعد ما يكون عن الاستقرار

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الوضع في العالم أبعد ما يكون عن الاستقرار، لافتا إلى أن الصراعات القديمة تتعمق وتبرز تحديات جديدة.

ولفت بوتين عشية منتدى روسيا - إفريقيا، الى أنه "رغم العقوبات روسيا ستواصل العمل بنشاط لتزويد إفريقيا بالحبوب والأسمدة". وأضاف "روسيا تنتظر حصادا قياسيا وهي مستعدة لتعويض الحبوب الأوكرانية مجانا أو على أساس تجاري". وكشف بوتين أنه "تم استخدام صفقة الحبوب دون خجل فقط لإثراء الشركات الأمريكية والأوروبية"، مؤكداً أن "روسيا تؤيد منح البلدان الإفريقية مكانة جديرة في الهياكل التي تحدد مصير العالم".