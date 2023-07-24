بشرط وحيد.. أمريكا تعتزم العودة لمحادثات الاتفاق النووي مع إيران

وقال بلينكن، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن" (CNN)-، إن المفاوضات متوقفة الآن، بانتظار أن تقوم إيران “بتخفيف التصعيد الذي خلقته في المنطقة”، مبيناً أن واشنطن ستنتظر لترى إذا ما كانت طهران ستفعل ذلك.وأضاف: عملنا بشكل مكثف مع شركائنا الأوروبيين، وحتى الصين وروسيا، لمعرفة إذا ما كان بإمكاننا العودة إلى الامتثال المتبادل لـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاتفاق النووي) مع إيران، وكان الاتفاق على الطاولة، لكن الإيرانيين إما لم يستطيعوا أو أنهم لا يريدون الموافقة على العودة، وبالتأكيد أي صفقة معهم يجب أن تفي بأهدافنا الأمنية وتلبي مصالحنا.وبشأن الوضع الحالي، ذكر بلينكن إن واشنطن لا تخوض في الوقت الحالي أي نقاشات حول العودة للاتفاق النووي، مشيرا إلى أنه من الواضح أن إيران بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لخفض التصعيد والتوترات عبر عدة الجبهات، على حد قوله.يذكر أن إيران أبرمت مع قوى كبرى (الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا) اتفاقا بشأن برنامجها النووي أتاح رفع عقوبات عنها مقابل خفض أنشطتها وضمان سلمية برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران التي ردت بالتراجع تدريجيا عن معظم التزاماتها.وبدأت إيران وأطراف الاتفاق -بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أميركية غير مباشرة- مباحثات لإحيائه في أبريل/نيسان 2021، وتعثر التفاوض مطلع سبتمبر/أيلول 2022، مع تأكيد الأطراف الغربية أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم كان “غير بنّاء”.