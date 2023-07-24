9 قتلى جراء تحطم طائرة نقل مدنية في السودان



السومرية نيوز – دوليات



أعلن الجيش السوداني، مقتل 9 أشخاص بينهم 4 عسكريين، في تحطّم طائرة مدنية أثناء إقلاعها من مطار بورتسودان شرق البلاد.





القيادة العامة للقوات المسلحةالأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣متعميم صحفيتحطمت مساء اليوم بمطار #بورتسودان طائرة نقل مدنية طراز أنتنوف نتيجة لعطل فني أثناء إقلاعها، أدى الحادث إلى وفاة (٩) أشخاص منهم أربعة عسكريين ونجاة طفلة.





القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري (@GHQSudan) July 23, 2023 وما زالت بورتسودان بمنأى من الحرب الدائرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وتتركز معاركها في العاصمة الخرطوم وضواحيها وفي إقليم دارفور بغرب البلاد، والأحد، أعلنت السلطات في بورتسودان إتمام أول عملية تصدير للذهب منذ بداية الحرب، علماً بأن السودان ثالث أكبر منتج للمعدن الثمين في إفريقيا. وأشار بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة السودانية إلى "نجاة طفلة" من تحطّم "طائرة نقل مدنية طراز أنطونوف نتيجة عطل أثناء إقلاعها".القيادة العامة للقوات المسلحةالأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣متعميم صحفيتحطمت مساء اليوم بمطار #بورتسودان طائرة نقل مدنية طراز أنتنوف نتيجة لعطل فني أثناء إقلاعها، أدى الحادث إلى وفاة (٩) أشخاص منهم أربعة عسكريين ونجاة طفلة.القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري (@GHQSudan) July 23, 2023 وما زالت بورتسودان بمنأى من الحرب الدائرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وتتركز معاركها في العاصمة الخرطوم وضواحيها وفي إقليم دارفور بغرب البلاد، والأحد، أعلنت السلطات في بورتسودان إتمام أول عملية تصدير للذهب منذ بداية الحرب، علماً بأن السودان ثالث أكبر منتج للمعدن الثمين في إفريقيا.

وأسفرت الحرب حتى الآن عن مقتل 3900 شخص على الأقلّ، بحسب منظمة أكليد غير الحكومية، وعن تهجير أكثر من 3 ملايين شخص، سواء داخل البلاد أو خارجها. ومنذ اندلاع الأزمة، أبرم طرفا النزاع هدنات عدة لكنها لم تصمد طويلاً، إذ تخللتها انتهاكات واتهامات متبادلة بخرقها، ما تسبب في زيادة حادة في العنف العرقي، خاصة في دارفور.

ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فر أكثر من 730 ألف شخص من السودان إلى الدول المجاورة، مشيرة إلى أنه من دون توفر حل عاجل، فإن أعداداً أكبر من الأشخاص ستضطر للفرار بحثاً عن الأمان والمساعدات الأساسية.



وأصيبت الخدمات الصحية والتعليمية بشلل شبه تام بسبب الصراع، حيث خرج نحو 80% من المشافي والمراكز الصحية عن العمل، وفقاً لنقابة أطباء السودان، في حين توقفت كل المؤسسات التعليمية عن العمل.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 15.8 مليون، أي حوالي ثلث سكان السودان، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في 2023، ومن المرجح أن يرتفع الرقم نتيجة للحرب، وفقاً للأمم المتحدة.