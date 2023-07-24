قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس وتحاصر منزلاً في مخيم عسكر

وبحسب مصادر محلية اقتحم جيش الاحتلال مدفوعاً بتعزيزاتٍ كبيرة المخيم، وحاصر منزلاً قرب مسجد المهاجرين بين مخيمي عسكر القديم والجديد شرق نابلس، وطالبت شاباً بتسليم نفسه.واندلعت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم.واستهدف مقاومون قوة إسرائيلية راجلة تحصنت في محيط المنزل المحاصر داخل مخيم عسكر بنابلس بصليات كثيفة من الرصاص.

ووفق مصادر محلية استخدمت قوات الاحتلال طفلا (13 عامًا) درعا بشريا للضغط على والده لتسليم نفسه في مخيم عسكر شرق نابلس.وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن شابا أصيب برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المتواصل لمخيم عسكر بنابلس.وصباح اليوم اقتحمت قوات كبيرة مخيم نور شمس في طولكرم، وكذلك مخيم عقبة جبر في أريحا.