كانت تنوي تفجير مرقد "سليماني".. إيران تعلن اعتقال شبكة "إرهابية – صهيونية"

ونقل التلفزيون الإيراني عن وزارة الأمن الإيرانية، اعتقال أعضاء شبكة إرهابية – صهيونية كبيرة بحوزتهم 43 قنبلة.وذكرت، أن الإرهابيين كانوا يخططون للقيام بعمليات تخريبية عشية مراسم شهر محرم من بينها تفجير مرقد قاسم سليماني.وأضافت، أن متزعمي هذه الشبكات مقيمون في الدنمارك وهولندا.