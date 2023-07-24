عاصفة رعدية شديدة تقتلع الأعمدة الكهربائية في سلطنة عمان (فيديو)

تساقط كثير من الأعمدة في الشويعي بولاية المضيبي قبل قليل جراء العاصفة الرعدية
تصوير : ساعد الرواحي #الخيمة_العمانية pic.twitter.com/QDDNRIbB8f
— الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) July 23, 2023
تساقط كثير من الأعمدة في الشويعي بولاية المضيبي قبل قليل جراء العاصفة الرعدية
تصوير : ساعد الرواحي #الخيمة_العمانية pic.twitter.com/QDDNRIbB8f
ما شاء الله الخيرات الان ف لزق ولاية #المضيبي
متداول pic.twitter.com/ftq6uI5aRJ
— شبكة الريح للطقس (@al_alree7) July 23, 2023
ما شاء الله الخيرات الان ف لزق ولاية #المضيبي
متداول pic.twitter.com/ftq6uI5aRJ