عاصفة رعدية شديدة تقتلع الأعمدة الكهربائية في سلطنة عمان (فيديو)

تساقط كثير من الأعمدة في الشويعي بولاية المضيبي قبل قليل جراء العاصفة الرعدية

تصوير : ساعد الرواحي #الخيمة_العمانية pic.twitter.com/QDDNRIbB8f — الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) July 23, 2023

وكانت الأرصاد الجوية العمانية، قد أشارت إلى احتمال تأثر أجواء السلطنة، خلال الأيام القادمة.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأعمدة ملقية على الأرض ووصفوا مشهد العاصفة بأنه مرعب ومخيف.

ما شاء الله الخيرات الان ف لزق ولاية #المضيبي

متداول pic.twitter.com/ftq6uI5aRJ — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) July 23, 2023















وأظهرت مقاطع فيديو تداولها عمانيون أعمدة منقسمة ومولدات كهربائية ضخمة ملقية على الأرض، فيما بدت سيول جارية.