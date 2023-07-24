لدعم السكان.. مسكن جاهز دون مقابل لذوي الدخل المحدود في الأمارات

كما أعلن مركز "إسكان أبو ظبي" عن إعفاء كبار المواطنين من ذوي الدخل المحدود من سداد القروض السكنية، بالإضافة إلى رفع قيمة القرض السكني الخاص بشراء مسكن جاهز إلى 1.75 مليون للقروض التي كانت تقل عن هذه القيمة.وسيقدم المركز كافة خدمات المنافع السكنية للمواطنين، والتي تشمل المنح السكنية والقروض والإعفاءات وشراء الأراضي السكنية وخدمات الاستبدال الدور السكنية.تبدأ رحلة المتعامل في مركز "إسكان أبو ظبي"، عند استلامه رسالة نصية، لاستكمال الإجراءات الخاصة بطلبه، حيث يستطيع المتعامل إتمام الإجراءات عبر التطبيق الإلكتروني، أو حجز موعد للحضور الشخصي للمركز حيث سيتم تحديد مسار رحلة المتعامل، بعد وصوله إلى مكتب الاستقبال في المركز عن طريق موظفي خدمة المتعاملين وفقا لنوع الخدمة المطلوبة.وتقدم مكاتب الشركاء الاستراتيجيين المتوفرة في المركز الموحد لخدمات الإسكان، التسهيلات للمتعامل بعد حصوله على المنفعة السكنية، وذلك لاستكمال الإجراءات الأخرى.