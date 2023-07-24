مرة أخرى.. متطرفون يدنسون ويحرقون القرآن الكريم وعلم العراق في الدنمارك

أقدمت مجموعة من المتطرفين في الدنمارك، اليوم الاثنين، على إحراق نسخة من القرآن وتدنيس علم العراق، أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لمجموعة اطلقت على نفسها اسم "Danish Patriots"، كانت قد نظمت مظاهرة مماثلة الأسبوع الماضي، حيث بثت الأحداث مباشرة على Facebook.



وتظاهر الآلاف من العراقيين في بغداد يوم السبت احتجاجا على تدنيس القرآن في السويد والدنمارك في تجمع دعت إليه الأحزاب العراقية.