مع استمرار الحرائق.. رئيس الوزراء اليوناني: نحن في حرب (فيديو)

Tam 7 gün oldu ve #Rodos hala yanmaya devam ediyor.
Çok büyük acı,umarım en kısa sürede bu yangın son bulur🙏🏻
Η καρδιά μου είναι μαζί σας #Rodos pic.twitter.com/4lnIpPDIZN
— Semra Uzun (@Semra_Uzunn) July 24, 2023
Tam 7 gün oldu ve #Rodos hala yanmaya devam ediyor.
Çok büyük acı,umarım en kısa sürede bu yangın son bulur🙏🏻
Η καρδιά μου είναι μαζί σας #Rodos pic.twitter.com/4lnIpPDIZN
🔴Rodos Adası'nda yangın nedeniyle tahliyeler devam ediyor
📌Tahliye edilen turistlerden 95'i Marmaris Cruise Limanı'na getirildi pic.twitter.com/k95VEAdgkg
— GZT (@gztcom) July 24, 2023
🔴Rodos Adası'nda yangın nedeniyle tahliyeler devam ediyor
📌Tahliye edilen turistlerden 95'i Marmaris Cruise Limanı'na getirildi pic.twitter.com/k95VEAdgkg