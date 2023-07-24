الداخلية التركية: حملة ترحيل المهاجرين لا تستهدف السوريين

وقال كايا خلال لقاء مع صحفيين عرب في إسطنبول، إن "حكومة بلاده تتعامل "بحزم" مع المهاجرين غير النظاميين والأشخاص الذين ليست بحوزتهم وثائق إقامة قانونية في تركيا".وأكد أن "حوالى 100 ألف شخص تسللوا إلى تركيا عبر الحدود في السنوات الأخيرة، وأقاموا بطرق غير قانونية".وأوضح كايا أن "الحملة الأمنية الجارية تستهدف هؤلاء فقط".وشدد على أن "الأجانب المقيمين داخل تركيا بوثائق ثبوتية مثل "بطاقة الحماية المؤقتة أو الإقامة السياحية أو إقامة العمل أو إقامة التعليم لا توجد لديهم أي مشكلة".وقال: "نحن نعمل على حمايتهم كما نحمي المواطنين الأتراك بالضبط"، واعدا بـ"استمرار تقديم الدعم والحماية لهم".