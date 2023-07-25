مساعدات أمريكية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله، إن "الإدارة ( إدارة الرئيس بايدن ) سترسل ما يصل إلى 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا".وتشمل المساعدات الجديدة ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وطائرات الاستطلاع المسيرة من طراز "هورنت"، حسب الصحيفة.بالإضافة إلى ذخيرة لأنظمة "هيمارس" و"ناسماس" وصواريخ "ستينغر" و"جافلين"، وقذائف هاوتزر و32 ناقلة جند مدرعة من طراز سترايكر و28 مليون طلقة.