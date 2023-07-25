الصين.. عزل وزير الخارجية من منصبه

وكان تشين غانغ قد شغل منصب وزير الخارجية منذ كانون الاول 2022، إلا أنه لم يظهر علنا خلال الشهر الماضي، ولم تعلق وزارة الخارجية الصينية على مكانه أو حالته الصحية.وسربت وسائل إعلام غربية أنباء عن علاقة مزعومة للوزير خارج إطار العلاقة الزوجية، مع صحفية من إحدى القنوات التلفزيونية الصينية.