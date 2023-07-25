الأولى منذ عقود.. وزيرة الخارجية الليبية تصل طهران في زيارة رسمية

وذكرت وسائل الاعلام الإيرانية، انه "استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان، نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة طهران، وذلك في أول زيارة من نوعها لمسؤول ليبي كبير منذ عقود.وبحسب والوسائل، فإن "الزيارة ستبحث العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية".وتأتي هذه الزيارة بعد اتصال هاتفي جرى قبل عدة أشهر بين عبداللهيان والمنقوش وجه خلاله الوزير الايراني دعوة لنظيرته الليبية لزيارة طهران، وسبقتها إعادة فتح سفارتي البلدين في كل من طهران وطرابلس.