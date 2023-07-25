اضراب بالقطاع الصحي واحتجاجات واسعة.. اخر تطورات الاحداث في إسرائيل

ويشمل الإضراب الأطباء العاملين في الأقسام المختلفة بالمستشفيات الحكومية، وإلغاء عمليات جراحية تم تحديدها مسبقًا، وعيادات المستشفيات، بالإضافة إلى أطباء صناديق المرضى (كلاليت)، وكذلك، عيادات الأم والطفل والصحة النفسية.من جهته، قال رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية البروفيسور حغاي ليفين، إن "أكثر من ألف طبيب وطبيبة انضموا إلى مجموعة من أجل التنسيق والانتقال للعمل خارج إسرائيل، رغم أن مستشفيات إسرائيل تعاني من نقص شديد في الأطباء".وأضاف ليفين: "نحاول الحفاظ على الوضع القائم والعقد المشترك، لكن ما فعلَته الحكومة الإسرائيلية، بمثابة خرق للعقد، فعندما نتوجه من أجل تلقي العلاج، فإننا نتوقع أن نعمل بمعقولية، ولا يعقل أن يعفي الوزراء أنفسهم من واجب المعقولية"، في إشارة إلى (إلغاء حق المعقولية لدى المحكمة العليا الإسرائيلية).وتابع: "بإمكان الوزراء الآن أن يفعلوا ما يريدون، وأن يعينوا أشخاصًا غير أكْفاء للمنصب، واتخاذ قرارات غير معقولة أو عدم اتخاذ قرارات ضرورية، وهذا وضع لا يحتمل ولا يسمح لنا بالعناية (الطبية)، ولذلك هذه الحكومة هي التي تعطل قطاع الصحة في إسرائيل، وسيتحول لقطاع صحي من دول العالم الثالث، ومتوسط الأعمال في إسرائيل سيتراجع".وشهدت إسرائيل الثلاثاء، عقب مصادقة الكنيست على إلغاء "حجة المعقولية" لدى المحكمة العليا الإسرائيلية احتجاجات كبيرة وإغلاقات للطرقات استمرت حتى بعد منتصف الليل، تخللها مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية واعتقالات طالت أكثر من 20 متظاهرًا، كما أعلنت المعارضة عن استمرار التصعيد في الاحتجاجات ليشمل قطاعات حيوية أخرى في البلاد.