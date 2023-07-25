في سوريا.. واشنطن تتهم موسكو باستهداف مسيرة أمريكية

اكد سلاح الجو التابع للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة مقاتلة روسية أصابت طائرة مسيرة أمريكية بقذيفة نارية أثناء تحليقها على نحو خطير بالقرب منها في سماء سوريا يوم الأحد.





وأضاف البيان "لحسن الحظ، تمكن طاقم إم.كيو-9 من الحفاظ على تحليقها وإعادتها بسلام إلى قاعدتها".

وقال السلاح في بيان "أصاب مقذوف ناري روسي الطائرة المسيرة الأمريكية إم.كيو-9 مما ألحق أضرارا بالغة بأحد مراوحها الدافعة".وأضاف البيان "لحسن الحظ، تمكن طاقم إم.كيو-9 من الحفاظ على تحليقها وإعادتها بسلام إلى قاعدتها".