البنتاغون يحذر من زيادة نفوذ الصين: وصلت للخطوط الحمراء

وقالت ريتشاردسون لمجلة "نيوزويك" معلقة على التواجد الصيني المتزايد في أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي: "إنهم [الصين] في المنطقة الحمراء بالنسبة لوطننا [الولايات المتحدة]. إنهم تحت أنوفنا تماما".وأشارت إلى أن "الصين عززت مواقفها بفضل تطوير العلاقات التجارية، بما في ذلك من خلال مبادرة "حزام واحد - طريق واحد" الصينية".وصرحت، معلقة على كيفية رؤيتها لمهمتها: "لدى الولايات المتحدة الكثير لتقدمه لهذه المنطقة. نحن بحاجة إلى التعامل بشكل أفضل مع هذا التأثير المتنامي للصين. يجب أن نكون في الوقت المناسب والمكان المناسبين".وعلق المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن على تصريحات ريتشاردسون، قائلا إن التعاون في المنطقة يعود بالنفع على الجانبين، وليس جزءا من لعبة استراتيجية موجهة ضد أي دولة.وأكد أن "الصين ليس لديها هدف جيوسياسي في أمريكا اللاتينية، كما أنها لا تسعى لبناء مجال نفوذ".