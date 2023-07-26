مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب "استشهاد شاب متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، ظهر اليوم الأربعاء".وقالت في بيان لاحق إن القتيل هو "الشهيد محمد عبدالحكيم نعيم ندى (23 عاما)، وكانت إصابته برصاصة مباشرة في الصدر".من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تنفذ عمليات ضد أشخاص تتعقبهم بمخيم العين في نابلس.