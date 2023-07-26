الاتحاد الافريقي يندد بمحاولة الانقلاب في النيجر ويدعو لهذا الامر

ونقلت مصادر أمنية في النيجر، أن "بعض جنود الحرس الرئاسي يحاصرون منذ صباح الأربعاء، القصر الرئاسي في العاصمة نيامي، كما أغلقوا منطقة سكنية قريبة من القصر".وشوهدت عربات عسكرية تغلق مدخل القصر الرئاسي.وقال مسؤول في الرئاسة، إن "العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم".