بذكرى "خراب الهيكل".. دعوات لاقتحامات واسعة ومسيرات في القدس

ودعت الجمعيات والمنظمات اليهودية لتنظيم مسيرة، ليلة الأربعاء، بالإضافة إلى اقتحامات واسعة يوم غدٍ الخميس للمسجد الأقصى تزامنًا مع ذكرى "خراب الهيكل" حسب الرواية اليهودية.ونفذ نحو 400 مستوطن، اقتحامهم للمسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة المخصص للسياحة الأجنبية، لكن السلطات الإسرائيلية التي تسيطر على هذا الباب سمحت باقتحام المستوطنين.وجاء المستوطنون على شكل مجموعات متتالة في المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية وصلوات دينية يهودية، بحماية الشرطة الإسرائيلية.ومن المزمع أن تنطلق مسيرة المستوطنين، مساء الأربعاء، من حديقة على أطراف القدس الغربية، وستعبر إلى البلدة القديمة مرورًا بأبواب البلدة القديمة بمحاذاة الأسوار وصولًا إلى باب المغاربة ومنه إلى ساحة البراق.وأطلق المنظمون على المسيرة اسم "حول أسوار عاصمتنا الأبدية والموحدة ذات السيادة"، فيما نُشرت الدعوات لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى يوم الخميس، خلال فترتي الاقتحامات السياحية الصباحية ومرحلة ما بعد الظهر.