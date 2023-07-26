الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 22 عاماً

ورفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 5.25 و5.5% بدعم إجماعي.وجاءت الزيادة اليوم الأربعاء، بعد فترة راحة قصيرة في الاجتماع السابق في يونيو، عندما أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة ثابتا.وقالت اللجنة في بيان إن التضخم ظل "مرتفعا"، مؤكدة أن مكاسب الوظائف في الأشهر الأخيرة كانت "قوية"، كما أن النشاط الاقتصادي يتوسع "بوتيرة معتدلة".وأوضحت اللجنة أنها لا تزال "مهتمة للغاية بمخاطر التضخم"، حيث ستواصل "تقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".من جهتها، رفعت البنوك المركزية في البحرين وقطر والإمارات والكويت أسعار الفائدة بمقدار 0.25% بعد قرار مماثل من الفيدرالي الأمريكي.