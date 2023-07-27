"الكائنات الفضائية" تُثير الجدل بأمريكا.. ضباط يروون الوقائع والحكومة تخفي الحقائق

لأول مرة يدّعي ممثل رسمي من حكومة 🇺🇸
وجود مركبات فضائية
ضابط سلاح الجو الأمريكي ومسؤول الاستخبارات (ديفيد جروش) يقول أن الحكومة الأمريكية بالتعاون مع حكومات أخرى وجدت مركبات ذات أصل غير بشري في مناطق متفرقة بالأرض وتعمل في برنامج سري جدًا لدراستها والاستفادة منها بالتسليح… pic.twitter.com/Wtzs0vQgke
— هانثل | HANTHL (@HanthlPro) June 6, 2023
لأول مرة يدّعي ممثل رسمي من حكومة 🇺🇸
وجود مركبات فضائية
ضابط سلاح الجو الأمريكي ومسؤول الاستخبارات (ديفيد جروش) يقول أن الحكومة الأمريكية بالتعاون مع حكومات أخرى وجدت مركبات ذات أصل غير بشري في مناطق متفرقة بالأرض وتعمل في برنامج سري جدًا لدراستها والاستفادة منها بالتسليح… pic.twitter.com/Wtzs0vQgke