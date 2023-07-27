وقع تفجير مسجد الصادق الشيعي، الذي قام به انتحاري وتبناه تنظيم داعش في صلاة الجمعة في شهر رمضان في يونيو 2015 وخلّف 27 قتيلا و227 جريحا، وفقا لوكالة رويترز.أما الأربعة الباقون الذين أُعدِموا اليوم فثلاثة منهم مدانون في جرائم قتل عمد، وهم كويتي ومصري وغير محدد الجنسية (بدون)، والأخير سيلاني ومدان بالاتجار بالمخدرات.وقالت النيابة العامة في بيان على منصة إكس، تويتر سابقا، إن هؤلاء المدانين قاموا "بأفعال وحشية، انطوت على أبشع الإساءات للإنسان والإهدار لحقوقه كافة"، وحرموا المجني عليهم من "أقدس" حقوقهم في الدنيا وهو حق الحياة.