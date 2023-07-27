عن طريق الزواج.. إجراءات الحصول على جنسية في أوروبا

ومع ذلك، فإن إجراءات وفترة الحصول على الجنسية أو حقوق الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي. من خلال الزواج تعتمد على قوانين الجنسية والهجرة في الدولة التي تختلف بين الكتلة.وهناك بعض المبادئ التوجيهية العامة المطبقة في غالبية دول الكتلة، بما في ذلك:وحسب الإعلام الأوروبي، يجب أن يكون أحد الزوجين مواطنًا قانونيًا في إحدى المقاطعات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. حيث يتيح ذلك للزوج من خارج الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب للحصول على الجنسية أو الإقامة بناءً على الزواج.ويجب على الزوج من خارج الاتحاد الأوروبي أولاً الحصول على حقوق الإقامة في دولة الاتحاد الأوروبي. حيث يكون الزوج مواطنًا قانونيًا. بعد أن يتيح تصريح الإقامة للزوج من خارج الاتحاد الأوروبي العيش بشكل قانوني في هذا البلد.وسيكون الزوج من خارج الاتحاد الأوروبي مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على الجنسية. بعد الإقامة في دولة الاتحاد الأوروبي لفترة محددة.وبينما في معظم دول الاتحاد الأوروبي، فإن القاعدة بالنسبة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي هي التعايش مع شركائهم. في الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاث سنوات على الأقل.في بعض البلدان الأخرى، يمكن إنهاء هذه العملية لفترة زمنية أقصر أو أطول. اعتمادًا على بلد الكتلة التي ينتقل إليها المواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي.ويحق للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي المتزوجين من إسبان الحصول على الجنسية في غضون عام واحد فقط.إذا لم يكن الشخص متزوجًا من مواطن إسباني، فيجوز له الانتظار لأكثر من عشر سنوات قبل التأهل. للحصول على الجنسية الإسبانية. ولكن الحصول على الجنسية عن طريق الزواج في إسبانيا يعد من بين أسرع الطرق وأسهلها للقيام بذلك.ومع ذلك، يجب أن يعيش شريك الإسباني في البلاد خلال تلك الأشهر الـ 12.في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. يُطلب من الفرد من خارج الاتحاد الأوروبي أن يعيش لمدة ثلاث سنوات في بلد معين بعد الزواج.في الوقت الحاضر، يتم تطبيق هذه القاعدة في فرنسا، اليونان، ألمانيا، لوكسمبورغ، هولندا، بولندا، البرتغال، سلوفيني، السويدالإقامة لمدة خمس سنوات من أجل الحصول على الجنسية بهذه الدول:بلجيكا، الجمهورية التشيكية، إستونيا، أيسلندا، مالطا، النرويج، سلوفاكياوتطبق الدول الأخرى قواعد مختلفة. على سبيل المثال، في لاتفيا. يجب أن يعيش الشريك من خارج الاتحاد الأوروبي لمدة سبع سنوات على الأقل. بينما في بلدان أخرى مثل المجر ولاتفيا، تكون فترة الإقامة المطلوبة أطول.ومع ذلك، لا تقدم بعض الدول للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. فرصة الحصول على الجنسية من خلال الزواج، مثل فنلندا."إذا كان زوجك يعيش بشكل دائم في فنلندا ، فقد تكون مؤهلاً للحصول على تصريح إقامة في فنلندا على أساس الزواج، ومع ذلك، فإن الزواج لا يضمن الحصول على تصريح إقامة “، كما جاء في بيان Info Finland.