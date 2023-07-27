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جريمة صادمة.. قتل زوجته وخبأ جثتها في الثلاجة

دوليات

2023-07-27 | 06:10
جريمة صادمة.. قتل زوجته وخبأ جثتها في الثلاجة
902 مشاهدة

كشف الإعلام الفرنسي، عن واقعة مروعة حدثت في في شقة بمنطقة Essonne الفرنسية، حيث تم العثور على جثة امرأة يوم السبت داخل ثلاجة شقتها.

وأشار الإعلام الفرنسي أن المرأة البالغة من العمر 44 عامًا تم الإبلاغ عنها في عداد المفقودين مساء الخميس، حسب مصادر الشرطة.

وذكر أحد هذه المصادر أن زوج الضحية اعتقل، حيث ألقت الشرطة القضائية القبض عليه في إيسون بتهمة الاختطاف والحبس القسري.

وذكر مصدر آخر في الشرطة أن الزوج الشاب البالغ من العمر 47 عاما كان مصابا بخدوش في وجهه وبقع من الدم على ساقيه عندما ألقي القبض عليه مساء الجمعة وبحوزته مسدس.

وتم تنبيه الشرطة في نفس الليلة عندما ذهب ابن الضحية إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن اختفاء والدته، التي كان قد أوصلها مساء اليوم السابق في منطقة بعد تخوفًا من عدم سماع أي شيء عنها، عندما كان من المفترض أن تعود إلى المنزل ليلًا ولم يتمكن من الوصول إليها عبر هاتفها المحمول.

وبحسب مصدر قريب من القضية فإن الزوج من جنسية جزائرية تم اتهامه بالاختطاف ثم القتل.

وقال مكتب المدعي العام في إيفري لوكالات فرانسية، إن تشريح الجثة كشف عن طلقتين ناريتين على جثة الضحية، واحدة على الرأس والأخرى على الصدر.

وبحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر في الشرطة، فإن امرأة تبلغ من العمر 38 عامً وُضعت أيضًا في حجز الشرطة بسبب اتصالات هاتفية مع المدعى عليه.

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