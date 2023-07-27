الأردن يدين اقتحام "الاقصى" ويحذر من تبعات هذا الامر

أدان الأردن، اليوم الخميس، إقدام وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير على "اقتحام" المسجد الأقصى في القدس، وحذر من تبعات ذلك.





ووصف المجالي "الاقتحامات المتكررة بـ"الخطيرة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سنان المجالي، إن "قيام وزير إسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وانتهاك حرمته، وممارسات المتطرفين تمثل خطوة استفزازية وخرقًا فاضحًا ومرفوضًا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".ووصف المجالي "الاقتحامات المتكررة بـ"الخطيرة".