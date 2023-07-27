تطورات جديدة تخص "حرائق الغابات" في الجزائر

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، عن توقيف 12 مشتبها فيهم على إثر اندلاع حرائق الغابات في عدة ولايات.



وأضاف أنه "تم التخلي عن ملفات المشتبه فيهم لقسم مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة من نيابات الجمهورية لدى محاكم أميزور، الأخضرية، أقبو، الحروش، القل وتمالوس، من أجل معالجتها على مستوى هذا القسم المتخصص".

وتم فتح تحقيق قضائي ضد المتهمين وأصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.



وتمكنت السلطات الجزائرية من احتواء حرائق استعرت في غاباتها وأودت بحياة 34 شخصا على الأقل، بينهم عشرة جنود وأجبرت نحو 1500 شخص على إخلاء منازلهم، وفق تأكيد التلفزيون الرسمي الأربعاء.