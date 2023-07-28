حملة ترامب ترد على الاتهامات الموجهة له: محاولة من عائلة بايدن

وقالت حملة ترامب، في بيان، إن "جاك سميث المرتبك يعرف أنه ليس لديه عمل ويبحث عن أي طريقة لتبرير مطاردة الساحرات غير المشروعة حتى يرشح شخصا آخر غير دونالد ترامب جو بايدن الفاسد"وأضاف البيان أن الادعاءات الجديدة تمثل محاولة يائسة من قبل عائلة جريمة بايدن ووزارة العدل التابعة لها لمواصلة مقاضاتهم للرئيس السابق ترامب.في يونيو ، وجهت إلى ترامب 37 تهمة تتعلق بإساءة التعامل مع أوراق حكومية سرية. يتضمن هذا ، من بين أمور أخرى ، تلك الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء مداهمة مقر إقامة رئيس الدولة السابق في أغسطس.ويدفع ترامب نفسه بشكل قاطع بأنه غير مذنب في هذه القضية.وجاء هذا البيان بعدما وجه المحقق الخاص، جاك سميث، الخميس، تهما إضافية لترامب في قضية مزاعم سوء التعامل مع وثائق سرية خلال ولايته في البيت الأبيض.ووجهت إلى ترامب، الذي يواجه بالفعل 37 تهمة جنائية، تهمة إضافية تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني وتهمتي عوائق إضافيتين تتعلقان بمحاولات مزعومة لحذف لقطات فيديو للمراقبة في منتجع مارالاغو في صيف 2022.واتُهم ترامب بالاحتفاظ عمدا بوثيقة سرية للغاية حول خطط هجوم إيراني محتملة، والتي ناقشها مع كتاب السيرة الذاتية خلال اجتماع مسجل في بيدمينستر، نيوجيرسي، في يوليو 2021، وفقا للائحة الاتهام.كما رفعت هيئة محلفين كبرى في مقاطعة فلوريدا الجنوبية تهمتين جديدتين ضد ترامب، تتعلقان بإتلاف مشاهد من كاميرا مراقبة في عقاره في مارالاغو.وأظهرت وثائق المحكمة الصادرة اليوم الخميس أن ترامب ومساعده والت ناوتا والموظف كارلوس دي أوليفيرا "حاولوا عمدا وبخبث إقناع شخص آخر بتغيير، إتلاف، التخلص، إخفاء عنصر كي لا يتم استخدامه لاحقا في دعوى قضائية".وأضافت أن "المتهمين طلبوا من الموظف رقم 4 للرئيس ترامب إتلاف لقطات كاميرات المراقبة من مزرعة مار أ لاغو لإبقائها بعيدة عن أيدي هيئة المحلفين الكبرى".ووجهت إلى ترامب، 40 تهمة جنائية تتعلق بسوء التعامل مع وثائق سرية خلال فترة رئاسة للولايات المتحدة.يذكر أن ترامب يرفض كل الاتهامات الموجهة له، ويعتبرها سياسية تهدف لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.