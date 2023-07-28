خلال نصف عام.. روسيا تضاعف صادراتها من القمح ثلاث مرات لأفريقيا

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن باتروشيف قوله ان "إجمالي قيمة الصادرات الزراعية إلى إفريقيا زاد إلى 3.3 مليار دولار تقريبا في الفترة نفسها".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال الخميس، خلال قمة القادة الأفارقة في سان بطرسبرغ، إن "روسيا قادرة على استبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا، وستكون مستعدة لبدء توريد الحبوب مجانا إلى ست دول بالقارة في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر".وذكر أن هذه الدول هي، "بوركينا فاسو، وزيمبابوي، ومالي، والصومال، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وإريتريا، مضيفا أنها ستحصل على ما يتراوح بين 25 و50 ألف طن لكل منها".ولا تزال أعمال قمة "روسيا-إفريقيا" الثانية في سان بطرسبرغ مستمرة، وهي القمة التي وصفها الرئيس الروسي بأنها حدث كبير من شأنه أن يساعد في تعزيز العلاقات مع قارة إفريقيا.وأكد بوتين، أثناء افتتاحه القمة، أن "العلاقات التجارية مع البلدان الإفريقية شهدت نموا، وزاد معدل مبيعات السلع بنسبة 35 بالمئة تقريبا، على الرغم من الوباء والعقوبات".كما أضاف الرئيس الروسي أن "التبادل التجاري الزراعي بين روسيا وإفريقيا سجل نمو بنسبة 10 بالمئة إلى 6.5 مليار دولار في العام الماضي".