انفجار قرب مقهى في وسط مدينة تاغانروغ في جنوب روسيا

قالت السلطات عبر "تلغرام": "في وسط تاغانروغ بالقرب من مقهى "تشيخوف ساد" (حديقة تشيخوف )، انفجر ما يرجح أنه صاروخ"، موضحة ان "رجال الإنقاذ يعملون في الموقع".واضافت: "لم يسقط قتلى، وهناك عدد من المصابين أرسلت لنجدتهم سيارات إسعاف"، مبينة أنه "أصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة من الزجاج المكسور وأنه يتم تحديد المعلومات الخاصة بحجم الأضرار".