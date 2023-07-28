فرنسا لا تعترف بسلطات انقلاب النيجر

وقالت الوزارة في بيان: "نكرّر بأقوى العبارات المطالب الواضحة للمجتمع الدولي، الداعية إلى استعادة النظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديموقراطياً في النيجر من دون تأخير"، وذلك بعد بضع ساعات على تلاوة الجنرال تشياني بياناً عبر التلفزيون الوطني قدّم نفسه من خلاله على أنّه "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن".وأضافت: "نكرر بأقوى العبارات مطالبة المجتمع الدولي الواضحة بالاستعادة الفورية للنظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديمقراطيا".في غضون ذلك، حذّر الانقلابيون في النيجر من "أيّ تدخّل عسكري أجنبي"، وذلك في بيان تمّت تلاوته عبر التلفزيون الوطني الجمعة.