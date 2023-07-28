داعش يتبنى تفجير منطقة السيدة زينب في سوريا

جاء ذلك في بيان بثته قناة التنظيم على تطبيق "تلغرام". وأعلن التنظيم الإرهابي أيضاً مسؤوليته عن هجوم آخر وقع في المرقد ذاته في وقت سابق هذا الأسبوع، وأسفر عن إصابة شخصين بجراح.وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن عبوة ناسفة انفجرت في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، أمس الخميس، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 26 آخرين.