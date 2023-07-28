بايدن يحذر من "تهديد وجودي"

وذكر بايدن في تغريدة على موقع تويت"، أن إدارته اتخذت إجراءات غير مسبوقة من أجل مكافحة تغير المناخ، فيما يقول نشطاء البيئة إن الإجراءات المعلنة حتى الآن لا تلبي الحاجة ولا تكبح الخطر القائم.وأشار الرئيس الأمريكي إلى اتخاذه إجراءات في وقت سابق من يوليو الجاري، من أجل تخفيف شدة الحر، وجعل التبريد في متناول جيوب الأمريكيين.وتابع أن الخبراء يقدرون أن الحرارة الشديدة تكلف الولايات المتحدة خسارة فادحة قدرها مئة مليار دولار كل سنة، بينما تتأثر فئات ضعيفة من المجتمع على نحو أشد؛ مثل كبار السن ومن يعيشون بدون مأوى.ونبه إلى أن المناطق الأكثر حظوة من حيث التنمية هي التي تعاني وتجد صعوبة في التغلب على تداعيات المناخ، وسط تهديدات تحدق بالمزارع والمصايد والغابات.