أمريكا توجه دعوة لقادة انقلاب النيجر بشأن الرئيس المخلوع ونظام الحكم

وأعلن قادة انقلاب النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا للبلاد أمس الجمعة، قائلين إنهم أطاحوا ببازوم، في سابع استحواذ للجيش على السلطة في البلد خلال أقل من ثلاثة أعوام.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد قالت الجمعة، إن بلينكن أبلغ محمد بازوم خلال اتصال هاتفي بأن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان استعادة النظام الدستوري بالكامل في أعقاب الانقلاب العسكري.