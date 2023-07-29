السودان.. الكشف عن سبب تعثر مباحثات جدة

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن سبب تعثر المفاوضات التي ترعاها السعودية والولايات المتحدة هو "تعنت قوات التمرد"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.وجاء في بيان وزارة الخارجية السودانية، أن "الميليشيا المتمردة كعادتها لم تحترم الالتزامات التي وقعت عليها في جدة".وأضافت أن عدم انصياع قوات الدعم السريع، لتنفيذ التزاماتها الموقعة عليها هو السبب في تعثر المفاوضات، ما حدا بوفد القوات المسلحة السودانية بالعودة إلى أرض الوطن.